〈陸港盤後〉中國3月CPI升幅縮小 A股市場漲跌互見

中國 A 股三大指數周二（11 日）收盤漲跌互見，滬指跌 0.05%，中國 3 月消費者物價指數（CPI）較一年前上升 0.7%，漲幅縮小，顯示央行享有擴大寬鬆的空間。

滬指周二收盤跌 0.05% 報 3,313.57 點，深成指漲 0.04% 報 11,877.15 點，創業板指跌 0.17% 報 2,439.4 點；兩市成交額合計人民幣 1.0832 兆元，「北向資金」淨買入 26.26 億元。

地產、券商、旅遊等類股拉升，農業、零售、有色等族群上揚，釀酒、電力、保險、汽車、食品飲料等類股則走低。

香港恒生指數周二收盤漲 0.76%，恒生科技指數漲 0.25%。

中國國家統計局周二公布的數據顯示，3 月 CPI 較一年前攀升 0.7%，升幅縮小 0.3 個百分點，核心 CPI 從 0.6% 升至 0.7%。PPI 下降 2.5%，降幅擴大 1.1 個百分點。

上述數據顯示，儘管經濟復甦，但內需始終欲振乏力。 家庭對收入和就業的信心仍比疫情前低，出口正在下降，房地產市場仍面臨不確定性，因此，中國政府可能需要提出更多支持政策，才能帶動經濟持續復甦。

CPI 一直遠低於政府設定的 3% 左右的全年目標，這意味著政府有空間在必要時擴大貨幣刺激措施。 《彭博》經濟學家曲天石預測，中國人民銀行（央行）本季將把 1 年期利率下調 10 個基點。

上海保銀資產管理公司首席經濟學家張智威說：「經濟復甦步入正軌，但復甦動能還不足以推高物價，這代表經濟仍未達其潛力，財政與貨幣政策仍有進一步刺激經濟成長的空間。」

荷蘭國際集團（ING）大中華區首席經濟學家彭藹嬈則認為，中國政府還可以考慮推出更多財政刺激措施。她說：「（北京）沒必要再觀望，應該考慮擴大基建投資和消費刺激措施，例如電動車補貼。 數據顯示，外需疲弱影響了中國的製造業和製造業勞動力市場。」

此外，阿里巴巴 (09988-HK) 周二正式推出大語言模型「通義千問」，未來旗下產品將全面接入大模型，且日後阿里巴巴將開放大模型，為每家企業打造專屬大模型。

在阿里雲峰會上，阿里雲智慧技術長周靖人正式宣布推出「通義千問」，並表示「通義千問」是一個超大規模的語言模型，功能包括多輪對話、文案創作、邏輯推理、多模態理解、多語言支持，可以極大提高上班族工作效率。

不過，中國國家網信辦周二發布「生成式人工智能服務管理辦法」徵求意見稿，文中要求業者推出生成式人工智慧（AI）服務前，應按照「具有輿論屬性或社會動員能力的互聯網信息服務安全評估規定」，向國家網信部門申報安全評估。

根據該辦法第四條的要求，生成式 AI 產生的內容，應體現社會主義核心價值觀，不得含有顛覆國家政權、推翻社會主義制度，煽動分裂國家、破壞國家統一等內容。