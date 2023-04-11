盤中速報 - 尼得科超眾(6230)急拉2.89%報161.0元，成交314張

尼得科超眾(6230-TW)近5分K漲速2.89%，11日12:12報161.0元，成交314張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
尼得科超眾(6230-TW)近5日股價上漲1.67%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲1.23%。台灣加權指數上漲0.05%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+86 張
- 外資買賣超：+67 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+19 張
- 融資增減：-36 張
- 融券增減：0 張
最新相關新聞
尼得科超眾(6230-TW)近5分K漲速2.89%，11日12:12報161.0元，成交314張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
尼得科超眾(6230-TW)近5日股價上漲1.67%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲1.23%。台灣加權指數上漲0.05%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+30.86%
$13,086
原投組報酬率
+25.70%
$12,570
投組標的成分
40%
6643
20%
3011
20%
1513
10%
3441
10%