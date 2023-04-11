盤中速報 - 宏捷科(8086)急拉2.28%報94.2元，成交2,658張

宏捷科(8086-TW)近5分K漲速2.28%，11日10:03報94.2元，成交2,658張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
宏捷科(8086-TW)近5日股價上漲4.36%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲0.71%。櫃買指數上漲0.77%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-108 張
- 外資買賣超：-781 張
- 投信買賣超：+410 張
- 自營商買賣超：+263 張
- 融資增減：-149 張
- 融券增減：+128 張
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+15.01%
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原投組報酬率
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投組標的成分
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6643
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