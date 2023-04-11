疫後觀光客回流 軒郁3月營收創歷史次高 首季登同期高

美容保養品牌商軒郁 (6703-TW) 受惠疫情後消費景氣復甦與國際觀光客回流，旗下美妝與保健品牌業績成長，推升 3 月營收 2.34 億元，創歷史次高，月增 61.48%、年增 85.88%；第一季營收 5.08 億元，登同期新高，季減 12.26%、年增 58.44%。

軒郁歷經三年疫情轉型，從過去主要營收來自面膜，現在已是美妝、保健各半的多品牌集團，隨著經營模式與旗下品牌的分眾競合讓集團營收持續增長，預期未來虛實整合強化下，將帶來更大成長動能。

展望後市，軒郁強調，未來營運除了台灣線上與線下維持穩健成長外，疫情停滯三年的海外市場也將是未來發展成長的另一主軸，看好旗下品牌第一季透過跨境電商銷售，比去年同期業績呈現雙位數增長，銷售動能有望延續。

軒郁表示，與 91APP 電商平台深度合作多年並打造出品牌綜合電商專屬 DMP 數據整合系統，於今年三月電商女王節取得豐碩成果；旗下電商平台 iQueen 愛女人購物網也創造歷史次高營收。

軒郁看好，隨著疫情與天氣持續轉好，實體通路將迎接一波新的購物熱潮，線上口碑將帶動線下業績雙雙成長。

軒郁每年加大投資自身的生技研發， 旗下專利自由酚成分已由第一代的抗自由基功能到最新取得美白專利與防曬專利，並於國際發明展取得金牌、銀牌，未來將獨家技術持續發展並商品化。