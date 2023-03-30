盤中速報 - 宏捷科(8086)急拉2.33%報87.8元，成交2,393張

宏捷科(8086-TW)近5分K漲速2.33%，30日09:15報87.8元，成交2,393張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
宏捷科(8086-TW)近5日股價上漲8.96%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌2.06%。櫃買指數下跌0.49%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,661 張
- 外資買賣超：+2,253 張
- 投信買賣超：+443 張
- 自營商買賣超：-35 張
- 融資增減：-116 張
- 融券增減：+341 張
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