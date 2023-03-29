盤中速報 - 宏捷科(8086)急跌-2.01%報87.4元，成交10,175張

宏捷科(8086-TW)近5分K跌速2.01%，29日09:53報87.4元，成交10,175張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
宏捷科(8086-TW)近5日股價上漲5.51%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲1.94%。櫃買指數上漲1.32%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,546 張
- 外資買賣超：+1,102 張
- 投信買賣超：+443 張
- 自營商買賣超：+1 張
- 融資增減：-55 張
- 融券增減：+202 張
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原投組報酬率
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投組標的成分
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6485
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