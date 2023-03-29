盤中速報 - 宏捷科(8086)股價大漲至88.1元，漲幅達7.05%

宏捷科(8086-TW)29日09:00股價上漲5.8元，報88.1元，漲幅7.05%，成交577張。

宏捷科(8086-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為無線通信機械器材製造。砷化鎵晶片。數位行動電話功率放大器模組。

近5日股價上漲5.51%，櫃買指數上漲1.32%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,546 張
  • 外資買賣超：+1,102 張
  • 投信買賣超：+443 張
  • 自營商買賣超：+1 張
  • 融資增減：-55 張
  • 融券增減：+202 張

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