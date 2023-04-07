盤中速報 - 宏捷科(8086)急拉2.12%報91.3元，成交1,831張

宏捷科(8086-TW)近5分K漲速2.12%，07日09:20報91.3元，成交1,831張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
宏捷科(8086-TW)近5日股價上漲1.37%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌0.25%。櫃買指數上漲0.02%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+514 張
- 外資買賣超：-54 張
- 投信買賣超：+480 張
- 自營商買賣超：+88 張
- 融資增減：-103 張
- 融券增減：+362 張
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