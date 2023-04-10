升息循環助攻 台企銀Q1稅後純益34.81億元、年增逾6成

升息循環為台企銀 (2834-TW) 獲利添柴火，根據台企銀公佈自結數據，3 月合併稅後純益 11.57 億元，第 1 季稅後純益 34.81 億元，年增幅逾 6 成，累計每股稅後純益 (EPS)0.43 元，第 1 季包括稅前盈餘、稅後純益均刷新歷史紀錄。

台企銀 3 月合併稅後純益 11.57 億元，創歷年同期新紀錄，第 1 季合併各項提存前稅前盈餘、稅前盈餘及稅後純益，三項數據皆同步創下歷史新高，獲利成長動能表現持續亮眼。

台企銀今年前 3 月合併各項提存前稅前盈餘 43.37 億元，較去年同期成長 52.48%，稅前盈餘 41.09 億元，較去年同期成長 58.05%；稅後純益 34.81 億元，也比去年同期大幅增加 63.17%，刷新歷年同期紀錄。

對於獲利持續成長，台企銀表示，主要受惠存放款業務暢旺及市場升息效益，利息淨收益成長外，同時積極開創多元獲利，使手續費淨收益及金融交易淨收益提升，挹注獲利上揚。

在資產品質部分，台企銀持續優化授信品質，風險承擔能力提升，信用成本明顯降減，統計截至 3 月底逾放比率 0.14%，較上月下降 0.06%，備抵呆帳覆蓋率 876.28%，較上月上升 246.68%。

台企銀 10 日股價終場小漲 0.05 元，收在 13.45 元，三大法人中外資調節 1758 張，為連續 3 個交易日賣超，自營商小賣 77 張、投信小買 2 張，三大法人合計賣超 1833 張。