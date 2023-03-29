台企銀今年股利14年新低 向股東信心喊話「明年股利會更好」

台企銀 (2834-TW) 去 (2022) 年獲利翻倍增長，但股利卻創近 14 年來新低，讓小股東大感失望，台企銀今 (29) 日法說會除了說明股利政策外，也向股東掛保證，強調只要債券評價回升，明年股利發放一定會比今年好。

台企銀去年稅後純益 101 億元、年增幅將近 1 倍，每股稅後純益 (EPS)1.26 元，但每股卻只配發 0.34 元股利，其中現金股息只有 0.1 元、股票股利 0.24 元，股利配發創金融海嘯以來新低，成為今天法說會法人關注議題。

台企銀主管表示，去年獲利創新高但股利縮水，主要是升息衝擊債市，也反映在台企銀的未實現評價損益，銀行去年其他綜合損益 (OCI) 損失 37.7 億元，根據規定必須提列相同數額的盈餘公積，這部分約影響每股盈餘分配 0.47 元，是導致股利縮水的原因。

但台企銀主管也說，銀行持有的債券全都是投資等級債券，預期越接近債券到期日，債券評價損失也會縮小，只要年底債券評價回升，就能轉為盈餘分配，拉高股利配發，向小股東信心喊話。

台企銀主管強調，去年第 4 季末未實現評價損失情形已較前一季收斂，已盡最大努力提升盈餘績效，力求將未實現評價損益對股利配發的影響降至最低；統計到今年 2 月底止，其他綜合損益的未實現評價損失已經從 37.7 億元回升至 10.79 億元。

台企銀去年合併稅後純益 101.22 億元，年成長率 98.47%、每股稅後純益 (EPS)1.26 元，雙創歷史新高。

台企銀主要獲利成長動能來自於放款業務提升，受惠去年利差及放款業務營運量同步擴大，全年利息淨收益達 202.28 億元，年成長率為 13.60%，今年前 2 月合併自結稅後純益 23.23 億元，也較去年同期成長。

此外，在銀行持續強化風險管理、優化授信品質下，備抵呆帳金額大幅降減，提存壓力減輕，去年逾放比為 0.20%、備抵呆帳覆蓋率為 653.28%。

