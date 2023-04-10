2因素影響 3月外匯存底5602.79億美元 連續6個月正成長

受惠於外匯存底投資運用收益增加、主要貨幣對美元匯率升值，我 3 月外匯存底金額為 5602.79 億美元，較 2 月增加 19.07 億美元，連續 6 個月成長，續創新高紀錄。

中央銀行今 (10) 日公布 3 月外匯存底金額，外匯局長蔡炯民指出，3 月下旬受到歐美金融機構信用危機，導致美元指數拉回，統計 3 月美元貶值 2.57%，其他主要貨幣中，英鎊升值 3.11%、歐元升值 2.91%、日元升值 1.47%、人民幣升值 1.08%。

蔡炯民表示，3 月股市變動不大，外資小幅賣超台股約新台幣 60 億元，統計 3 月外資匯入本金為 37.88 億美元，如再加計盈餘匯出約 30 餘億美元，換算 3 月呈現微幅淨匯入，外資匯出入金額相對持平。

媒體提問，美國是否有機會在今 (2023) 年底降息？蔡炯民認為，3 月受到歐美金融機構財務危機影響，讓市場對於美國聯準會升息預期心理降溫，在美國景氣放緩可能性升溫的環境下，目前市場普遍預期，聯準會再升息 1 碼 (0.25 個百分點) 後，可能會在今年底開始降息。

對於立委所主張的以中央銀行的外匯存底成立主權基金，對此，蔡炯民則說，央行正面看待主權基金，但從國外經驗來看，考量外匯存底不適合無償撥用，因此必須設置資產管理公司，同時也有負債面的問題，這些都必須列入考量。