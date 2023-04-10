合勤控Q1營收寫新高 智易、中磊、正文創同期高

網通廠今 (10) 日陸續公布營收，合勤控 (3704-TW) 第一季營收寫單季新高，智易 (3596-TW)、中磊 (5388-TW) 正文 (4906-TW) 3 月、第一季營收皆寫同期新高。

智易 3 月營收 37.74 億元，月增 7.12%、年增 4.14%，第一季營收 110.21 億元，季減 16.5%、年增 7%；展望今年，法人指出，5G FWA 、Wi-Fi 6/6E 仍是今年主要成長動能，帶動營運維持成長。

中磊 3 月營收 53.39 億元，月減 1.03%、年增 11.06%，第一季營收 156.62 億元，季減 14.9%、年增 23.58%，展望後市，中磊認為，今年是練肌肉的一年，儘管上半年訂單確實有延後，但 CPE 產品持續拿下市占，加上受惠產品組合改變與營運效率優化，今年可望雙率雙升。

合勤控 3 月營收 29.58 億元，月增 1.3%、年增 14.2%，第一季營收 88.53 億元，季增 2.98%、年增 25.9%，合勤控認為，上半年將持續處於庫存調整期，第二季將較本季衰退，但下半年樂觀看待。

正文 3 月營收 29.85 億元，月增 27.9%、年增 60.27%，第一季營收 70.62 億元，季減 17.2%、年增 36.5%，正文看好，受惠網通基建需求穩健，今年全年營收可望較去年小幅成長。