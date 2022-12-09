光隆2022年營收可望突破百億元 明年還有資產活化收益挹注

光隆董事長詹賀博。(鉅亨網記者張欽發攝)
光隆董事長詹賀博。(鉅亨網記者張欽發攝)

戶外機能服飾代工廠光隆實業 (8916-TW)2022 年全年營收可望順利突破 100 億元大關，同時，公司在以「輕資產」的經營策略之下，明年將推動台北巿中山區精華地段微型建案和中壢一廠區出租案，兩案合計初步收益估計可達 1.3-1.6 億元。

同時，光隆預估，這兩項業外收益最快明年底入帳；扣除特別股後，對每股獲利貢獻度在 0.9-1.14 元間。 

光隆指出，光隆在台北市中山區精華地段微型建案正興建中，預計在明年第四季取得使用執照，建案緊鄰華山文藝特區和三創園區，基地面積 109.2 坪，規劃興建地上 8 層、地下 2 層，共計 12 戶，產品規劃以 27-44 坪為主，推估每坪價格將逾百萬元，預計完銷總金額約 5.4 億元至 5.7 億元，估計稅後可獲利 1.1-1.3 億元。

此外，光隆並指出，公司位於中壢區過嶺路的自有廠區，分為一廠和二廠，近年為提升廠區使用坪效，已將現有產線陸續集中在二廠，一廠則規劃轉型為倉儲物流型態出租；目前一廠已經清空，正和特定對象洽談中，有望於今年底簽訂租約，明年開始貢獻租金收益，估計租金每年稅後收益約可達 2152 萬元至 2319 萬元。

光隆在今 (9) 日並公布 11 月營收爲 7.54 億元，月減 17.03%，年減 8.43%，累計前 11 月營收已達 98.15 億元，年增 32.99%，公司指出，服飾出貨已在 10 月結尾，造成 11 月營收的下滑。

而以光隆的 12 月預計出貨量來看，光隆全年營收可望順利突破 100 億元大關。

光隆 2022 年前三季營收 81.53 億元，稅後純益爲 8.09 億元，超越 2021 年全年獲利，年增 1.98 倍，每股純益 5.79 元。其中前三季匯兌利益 1.78 億元，對每股稅前盈餘貢獻 1.3 元。

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+27.90%

$12,790

原投組報酬率

+18.14%

$11,814

投組標的成分

  • 40%

    宜特

    3289

  • 20%

    虹堡

    5258

  • 20%

    健喬

    4114

  • 10%

    晶睿

    3454

  • 10%

    貝萊德中國基金 D2 美元

延伸閱讀

相關貼文

prev icon
next icon