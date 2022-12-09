光隆2022年營收可望突破百億元 明年還有資產活化收益挹注

戶外機能服飾代工廠光隆實業 (8916-TW)2022 年全年營收可望順利突破 100 億元大關，同時，公司在以「輕資產」的經營策略之下，明年將推動台北巿中山區精華地段微型建案和中壢一廠區出租案，兩案合計初步收益估計可達 1.3-1.6 億元。

同時，光隆預估，這兩項業外收益最快明年底入帳；扣除特別股後，對每股獲利貢獻度在 0.9-1.14 元間。

光隆指出，光隆在台北市中山區精華地段微型建案正興建中，預計在明年第四季取得使用執照，建案緊鄰華山文藝特區和三創園區，基地面積 109.2 坪，規劃興建地上 8 層、地下 2 層，共計 12 戶，產品規劃以 27-44 坪為主，推估每坪價格將逾百萬元，預計完銷總金額約 5.4 億元至 5.7 億元，估計稅後可獲利 1.1-1.3 億元。

此外，光隆並指出，公司位於中壢區過嶺路的自有廠區，分為一廠和二廠，近年為提升廠區使用坪效，已將現有產線陸續集中在二廠，一廠則規劃轉型為倉儲物流型態出租；目前一廠已經清空，正和特定對象洽談中，有望於今年底簽訂租約，明年開始貢獻租金收益，估計租金每年稅後收益約可達 2152 萬元至 2319 萬元。

光隆在今 (9) 日並公布 11 月營收爲 7.54 億元，月減 17.03%，年減 8.43%，累計前 11 月營收已達 98.15 億元，年增 32.99%，公司指出，服飾出貨已在 10 月結尾，造成 11 月營收的下滑。

而以光隆的 12 月預計出貨量來看，光隆全年營收可望順利突破 100 億元大關。

光隆 2022 年前三季營收 81.53 億元，稅後純益爲 8.09 億元，超越 2021 年全年獲利，年增 1.98 倍，每股純益 5.79 元。其中前三季匯兌利益 1.78 億元，對每股稅前盈餘貢獻 1.3 元。