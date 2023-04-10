〈外食市場熱絡〉王品3月營收創同期高、Q1創新高

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (10) 日公布 3 月合併營收 15.9 億元，月減 12.83%，年增 20.08%，寫同期新高，第一季合併營收 55.9 億元，年增 19.64%，則創下單季新高紀錄。

王品台灣事業群 3 月營收 12 億元，年增 15.74%，刷新同期新高紀錄，而中國事業群營運重回軌道，逐步回穩成長，月營收 3.9 億元，年增 35.56%。

王品進一步說明，觀察到中國消費需求逐步回升，尤其住宿餐飲類明顯，銷售年增超過 20%，在中國的事業群以王品牛排、西堤牛排為主力，營收增長略高於同業水準。

而在台灣，3 月雖是餐飲傳統淡季，但受惠於各項防疫措施放寬、白色情人節與政府普發 6000 元消費商機，王品台灣事業群穩定增長，其中，燒肉吃到飽「肉次方」的 3 家門店持續突破千萬元營收，「夏慕尼」中山北店、「青花驕」中山北店也蟬聯千萬門店。

而今年首發新品牌「就饗鐵板燒」瞄準年輕客群定價，並插旗熱門商圈台北東區，開幕至今人潮不斷。

進入第二季後，王品表示，雖 4 月處餐飲相對淡季，但迎來長達 5 天的清明連假，有利持續導入來客。

王品台灣事業群目前共有 25 個品牌、305 家門店，隨著 4 月下半月後將進入母親節旺季，王品樂觀看，業績動能續強。