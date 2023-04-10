〈焦點股〉今國光規劃提高利基產品稼動率 股價漲停創1年新高

光學元件廠今國光 (6209-TW) 去 (2022) 年扭轉過去連續 5 年的虧損，全年稅後純益 6494 萬元，較上一年由虧轉盈，每股純益 0.37 元，在今 (10) 日爆量攻上漲停 31.75 元，創 12 個月來股價新高，同時也帶動玻璃鏡片毛胚廠聯一光 (3441-TW)、鏡片廠揚明光 (3504-TW) 及保勝 (6517-TW) 股價走強。

今國光擬超額配發去年股息達 0.7 元，也爲 10 年來最佳的股利配發狀況。今國光去年股息 0.7 元，包括盈餘配發每股現金 0.4 元及資本公積配發每股現金 0.3 元。

今國光 2022 年全年營收 35.81 億元，毛利率 8.78%，年增 3.2 個百分點，稅後純益 6494 萬元，較上一年由虧轉盈，每股純益 0.37 元。今國光產品營收比重來看，IoT 物聯網應用占比為 31%，單眼相機鏡片占 30%，車載鏡頭 10.2%，遠紅外鏡頭 16%。

在車載鏡頭領域部分，今國光 2022 年出貨給北美汽車零配件製造商 Magna(麥格納) 約 80 萬台，客戶已下訂 2023 年至 2030 年的 2000 萬顆訂單。

今國光 2023 年前 3 月營收 7.03 億元，季減 18.37%，年減 21.24%。今年起今國光以提高對利基型產品的產能利用率，以規劃產能利用率能提到 85% 之上，淨利率也以 15% 爲目標。2022 年今國光的財報淨利率爲 1.81%。