東陽3月營收創近5年新高 新廠5月起陸續量產擴營收規模

汽車零組件大廠東陽 (1319-TW) 今 (10) 日公布 3 月合併營收 21.69 億元，月增 12.31%，年增 14.74%，創 2018 年 4 月以來單月新高，第一季合併營收 55.98 億元，季增 5.38%，年增 11.53%，也創 2020 年第一季以來高點，東陽說明，主要出貨的北美 AM 市場幾乎沒有庫存壓力問題，出貨暢旺，而 5 月起中國新廠陸續投入量產，營收規模也將再擴大。

東陽 AM 事業 3 月合併營收 15.46 億元，年增 15%，創同期新高，第一季合併營收 39.51 億元，年增 14%，也創 7 年同期新高。

而隨著中國轉投資事業出貨動能轉強，東陽 OEM 事業 3 月合併營收 6.23 億元，年增 15%，第一季合併營收 16.47 億元，年增 5%，雙創 2019 年來新高。

東陽說明，第一季北美 AM 拉貨傳統旺季需求強勁，並未受到美國終端需求疲軟、去庫存等問題影響，4 月看來仍不錯，近期每個月約出貨 1000 多個貨櫃，已回到疫前水準。

在中國轉投資事業體中，一汽富維東陽去年新設置 3 座廠房，分別位於上海、安徽合肥和長春，其中，長春新廠預計 5 月投入量產，安徽合肥預計 10 月量產，屆時營收規模再擴大可期。