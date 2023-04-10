東陽3月營收創近5年新高 新廠5月起陸續量產擴營收規模

東陽3月營收創近5年單月高點。(圖：東陽提供)
東陽3月營收創近5年單月高點。(圖：東陽提供)

汽車零組件大廠東陽 (1319-TW) 今 (10) 日公布 3 月合併營收 21.69 億元，月增 12.31%，年增 14.74%，創 2018 年 4 月以來單月新高，第一季合併營收 55.98 億元，季增 5.38%，年增 11.53%，也創 2020 年第一季以來高點，東陽說明，主要出貨的北美 AM 市場幾乎沒有庫存壓力問題，出貨暢旺，而 5 月起中國新廠陸續投入量產，營收規模也將再擴大。

東陽 AM 事業 3 月合併營收 15.46 億元，年增 15%，創同期新高，第一季合併營收 39.51 億元，年增 14%，也創 7 年同期新高。

而隨著中國轉投資事業出貨動能轉強，東陽 OEM 事業 3 月合併營收 6.23 億元，年增 15%，第一季合併營收 16.47 億元，年增 5%，雙創 2019 年來新高。

東陽說明，第一季北美 AM 拉貨傳統旺季需求強勁，並未受到美國終端需求疲軟、去庫存等問題影響，4 月看來仍不錯，近期每個月約出貨 1000 多個貨櫃，已回到疫前水準。

在中國轉投資事業體中，一汽富維東陽去年新設置 3 座廠房，分別位於上海、安徽合肥和長春，其中，長春新廠預計 5 月投入量產，安徽合肥預計 10 月量產，屆時營收規模再擴大可期。

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+31.03%

$13,103

原投組報酬率

+25.79%

$12,579

投組標的成分

  • 40%

    立積

    4968

  • 20%

    十銓

    4967

  • 20%

    泰茂

    2230

  • 10%

    眾達-KY

    4977

  • 10%

    台中銀TAROBO機器人量化中國基金

延伸閱讀

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞