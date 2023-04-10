盤中速報 - 茂達(6138)急拉2.13%報168.0元，成交3,100張

茂達(6138-TW)近5分K漲速2.13%，10日09:13報168.0元，成交3,100張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

茂達(6138-TW)近5日股價下跌0.64%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲0.07%。櫃買指數上漲0.17%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+757 張
  • 外資買賣超：-411 張
  • 投信買賣超：+1,072 張
  • 自營商買賣超：+96 張
  • 融資增減：-1,098 張
  • 融券增減：-92 張

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