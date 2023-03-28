盤中速報 - 茂達(6138)急拉2.51%報163.5元，成交3,606張

茂達(6138-TW)近5分K漲速2.51%，28日09:15報163.5元，成交3,606張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

茂達(6138-TW)近5日股價上漲6.14%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲3.11%。櫃買指數上漲3.01%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+829 張
  • 外資買賣超：-511 張
  • 投信買賣超：+1,117 張
  • 自營商買賣超：+223 張
  • 融資增減：+632 張
  • 融券增減：+1 張

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