盤中速報 - 茂達(6138)急拉2.51%報163.5元，成交3,606張

茂達(6138-TW)近5分K漲速2.51%，28日09:15報163.5元，成交3,606張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
茂達(6138-TW)近5日股價上漲6.14%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲3.11%。櫃買指數上漲3.01%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+829 張
- 外資買賣超：-511 張
- 投信買賣超：+1,117 張
- 自營商買賣超：+223 張
- 融資增減：+632 張
- 融券增減：+1 張
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原投組報酬率
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投組標的成分
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