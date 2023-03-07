〈台塑四寶業績發表〉三寶看好Q2市況加溫 台塑化樂見油價回升

台塑四寶今 (7) 日公布 2 月業績並釋出展望，隨著中國下游需求回升，台塑、南亞看好 3 月、第二季營收將成長，台化也看好第二季市況回溫，至於油價方面，台塑化預期中國需求回升下，油價可望逐步回升。

台塑

台塑 (1301-TW) 董事長林健男表示，中國下游加工廠陸續復工，且進入塑料需求傳統旺季，預計 3 月將持續成長，不過由於 1 月中油天然氣管線接管，南部多廠配合停車影響銷量，此消彼長之下，第一季將與去年第四季持平。

展望第二季，林建男認為，由於中國解封且陸續推出刺激經濟措施，第二季也步入輕裂廠密集歲修期、塑料需求旺季，石化產品價格看漲，預計開工率將上升至 87% 高於第一季，價量齊揚下，第二季營運將優於本季。

南亞

南亞 (1303-TW) 董事長吳嘉昭認為，第一季由於春節、2 月工作天數少影響，營收將較前季下滑，展望 3 月與第二季，產業持續庫存調節近期出現補庫存跡象，預計化工、電子材料、聚酯產品、塑膠加工四大業務需求回溫，帶動營收逐月成長。

台化

台化 (1326-TW) 董事長洪福源表示，2 月市場樂觀訂單增加帶動出貨成長，不過，短期成品價格漲幅不如原料壓縮利潤表現，第一季市況回到去年底情況，預計本季難逐月好轉，意味著 3 月營收難較本月成長。

至於第二季，洪福源預估，景氣復甦將延至第二季，恢復速度要看大陸內需能否 改善，看好 3 月中國兩會將退出刺激政策、加速復甦腳步，加上近期煤、氣能源成本下降，有助改善成本與競爭力。

台塑化

展望油價後市，台塑化 (6505-TW) 總經理曹明認為，中國經濟持續復甦下，預期第二季中國油品每日需求將比第一季增加 40 萬桶至 1590 萬桶，加上全球航燃需求增加，帶動今年全球油品需求逐季增加，供需狀況亦逐漸改善，預期未來油價緩慢回升。

烯烴事業方面，曹明表示，近期輕裂廠進入集中檢修計畫，使供給略為吃緊，帶動石化原料價格緩步上揚，不過下游需求回升幅度較弱，庫存去化速度仍緩慢，價格壓力仍存在。