〈台塑四寶業績發表〉中國需求回溫帶動 2月營收1307億元月增7.8%

台塑四寶今 (7) 日公布 2 月業績表現，中國需求回溫帶動，台塑、南亞、台化銷售提升，台塑化銷量也增加，整體集團營收 1307.12 億元，月增 7.8%、年減 0.6%；累計前 2 個月營收 2519.2 億元，年減 11.7%。

台塑 (1301-TW) 2 月營收 176.88 億元，月增 22.8%、年減 14.1%，累計前兩個月營收 320.96 億元，年減 27.9%，台塑表示，春節後中國下游加工廠陸續復工，石化產品需求增加，加上 3 月即將進入塑料傳統旺季，客戶備料意願轉強，帶動 2 月營收提升，銷售量較前月增加 7.3 萬噸。

南亞 (1303-TW) 2 月營收 218.4 億元，月增 7.7%、年減 26.8%，累計前兩個月營收 421.33 億元，年減 35.3%，南亞表示，儘管 2 月天數較少，但疫情趨緩，且通膨、升息的擔憂逐漸減輕，消費需求回升，客戶春節後積極回補庫存，使各類產品銷售量增加。

台化 (1326-TW) 2 月營收 280.17 億元，月增 9.5%、年減 2.4%，累計前兩個月營收 535.94 億元，年減 9.2%，台化表示，SM、酚酮及塑膠產品受成本支撐加上同業減產，售價微幅上漲，產量由於下游客戶補庫存積極，帶動銷售量提升 22.7 億元。

台塑化 (6505-TW) 2 月營收 631.6 億元，月增 3.7%、年增 20.7%，累計前兩月營收 1241 億元，年增 6.3%，台塑化指出，2 月原油煉製量 1348.5 萬桶，年增 32.3%，總銷售量 1512.5 萬桶，年 35.7%；烯烴事業方面表現仍低迷，營收較去年同期減少 25.8%。

