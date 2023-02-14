泰山賣全家股票金管會揪四大缺失 對泰山負責人開罰48萬元

老牌食品大廠泰山 (1218-TW) 只靠一張持股明細就出脫全家 (5903-TW) 股票，此舉不但惹毛市場派，也遭金管會以四大缺失為由，對泰山企業負責人詹景超開罰 48 萬元。

泰山去 (2022) 年 12 月 2 日董事會決議處分全家持股，打算以釜底抽薪方式斷了龍邦 (2514-TW) 併購意圖，不僅惹毛市場派龍邦，也遭主管機關接連開罰，繼證交所 1 月初對泰山重罰 200 萬元後，金管會也對泰山負責人開出 48 萬元的罰單。

根據金管會公告內容，泰山去年 12 月 2 日董事會決議處分全家股票主要有四大缺失，包括：一、未依規定進行評估並納入會議資料，二、議案資料只有一頁的持股明細，三、部分董事詢問並要求提供文件，也未提供補充，四、列席會計師及律師在討論表決時也未離席。

金管會表示，泰山去年董事會決議處分全家股票相關作業程序，經查違反公開發行公司取得或處分資產處理準則第 7 條第 1 項、公開發行公司董事會議事辦法第 5 條及第 11 條規定，因此對負責人開罰 48 萬元。

泰山去年 12 月 5 日透過鉅額逐筆交易方式，出脫其轉投資的全家約 19% 股權，經證交所查核後認定泰山賣全家股票涉及內控制度執行重大缺失，同時也違反重訊的查證與公開處理程序，可能影響股東權益與股價之虞，對泰山祭出 200 萬元的大罰單。