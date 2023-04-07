韓國三星減產效應起 三大法人齊買華邦電1.97萬張

台股今 (7) 日集中市場加權股價指數開高走低，成交量能萎縮到 1756.48 億元，終場大盤收在 15836.5 點，較昨日小漲 25.73 點或 0.16%，三大法人合計買超 24.91 億元，三大法人鍾愛記憶體族群的華邦電 (2344-TW) 合計買超 1.97 萬張，金像電 (2368-TW) 則遭投信棄養賣超 2176 張。

今天集中市場外資及陸資買超 12.58 億元，投信賣超 0.39 億元，自營商買超 12.72 億元，在期貨市場方面，外資及陸資今天期貨交易淨交易口數 301 口，未平倉合約口數爲 9911 口。

今天集中市場外資及陸資買超較多的個股爲，開發金、華邦電、國泰金、新光金、仁寶、長榮、南亞科、陽明、華城、華航；今天集中市場外資及陸資賣超較多的個股爲，三商壽、英業達、聯電、台船、廣達、臺企銀、宏達電、中信金、群創、玉山金。

今天集中市場投信買超較多的個股爲，華邦電、南亞科、東元、玉山金、中興電、群創、裕民、友達、致茂、眾達 - KY。今天集中市場投信賣超較多的個股爲，金像電、中磊、中鴻、緯創、聯電、力積電、新唐、聯發科、致伸、智伸科、力智。

今天集中市場自營商買超較多的個股爲，三商壽、廣達、陽明、華邦電、長榮、英業達、中興電、新光金、仁寶、元晶；今天集中市場自營商賣超較多的個股爲總太、友達、聯電、宏達電、緯創、群創、光寶科、國喬、東元、智原。

在法人買盤後繼無力同時，台股大盤並呈現量能萎縮格局，國泰證期顧問處協理簡伯儀說，就技術線型來看，台股仍有下行修正的空間。