鉅亨速報 - Factset 最新調查：精華(1565-TW)EPS預估下修至18.44元，預估目標價為225元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對精華(1565-TW)做出2023年EPS預估：中位數由18.6元下修至18.44元，其中最高估值20.23元，最低估值16.89元，預估目標價為225元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|20.23
|22.68
|最低值
|16.89
|17.8
|平均值
|18.3
|19.69
|中位數
|18.44
|19.09
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|5,466,597.36
|5,901,892.16
|最低值
|5,102,000
|5,306,000
|平均值
|5,212,394.05
|5,485,803.44
|中位數
|5,175,277.53
|5,426,000
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|18.8
|14.78
|25.53
|33.07
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|5,401,607
|5,006,588
|6,346,670
|6,675,912
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/1565/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。