宇瞻TCG Opal固態硬碟通過FIPS 140-2認證 確保資料存取最高安全性

隨著 5G、6G 通訊技術不斷地提升，大量資訊的儲存及傳輸需要所面臨的資安威脅也日益嚴重。全球企業對於網路惡意的勒索攻擊通常須付出高昂的代價，尤其如醫療院所、金融服務若成為攻擊的目標，其所造成的後果更加難以想像。有鑑於此，全球工控儲存與記憶體領導品牌 Apacer 宇瞻科技 (8271-TW) 發表通過 FIPS 140-2 認證的 SV240 TCG 固態硬碟，將 SSD 的安全性推升到更高的保障。對於計劃與美國聯邦機構合作或要求更高安全性的產業，如醫療保健、金融服務、5G 基礎設施和國防領域等應用，Apacer TCG SSD—SV240 FIPS 140-2 系列提供確保機密資料安全防護的最佳解決方案。

FIPS（Federal Information Processing Standard）是美國政府定義的一套資訊處理標準，是所有政府機構對資訊安全的標準規範，用於確保電子資料的安全性、可信任性和可操作性。FIPS 認證的產品須通過一系列嚴格的程序和加密測試，以確保其符合高安全性的嚴格要求。宇瞻 TCG SSD—SV240 FIPS 140-2 系列與聯邦政府認證的第三方實驗室合作，涵蓋多種容量和外形尺寸多元化的產品系列，精確通過美國國家標準與技術研究院（NIST）審查，成功取得 “FIPS 140-2 驗證”(FIPS Validated)，認證號碼 #4386。

Apacer TCG SSD SV240 FIPS 140-2 系列提供多樣加值功能，領先業界率先支援強固應用的寬溫需求，提供四種外形尺寸：2.5”、M.2 2280、mSATA 和 MO297，並且可選用強固型 R-SATA 連接器，提供高達 1920 GB 容量選擇。宇瞻致力於開發和提供客戶最安全可靠的資料存儲解決方案，SV240 FIPS 140-2 固態硬碟系列，將為客戶帶來更多優勢，滿足資料安全性的嚴格要求並提升產業競爭力。

有關 Apacer FIPS 驗證（證書 #4386）的詳細資訊，請參考: https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/certificate/4386