〈焦點股〉軍工、航太概念股人氣不墜 這2檔續寫新天價

總統蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫會面，掀起台海緊張情勢，軍工、航太概念股近來匯集人氣，今 (7) 日仍有多檔延續漲勢，其中，千附精密 (6829-TW) 再度噴出漲停，改寫新天價，龍德造船 (6753-TW) 也大漲逾 9%，同寫歷史新高，此外，jpp-KY(5284-TW)、全訊 (5222-TW) 股價同步走揚。

千附精密持續獲得多頭點火，噴出第二根漲停，站上百元大關，達 109 元，創上櫃以來新高價，截至午盤，成交量已較昨天近翻倍，且有逾千張委買高掛。千附精密承製洛克希德馬丁的愛國者飛彈相關零組件，躋身軍工概念股，此外，還承接航太及半導體相關業務，今年業績成長可期。

龍德造船受惠國艦國造題材，今天仍表現強勢，盤中直逼漲停，最高來到 139.5 元，續創新高。龍德造船擅長製造中高速船艇，過去外銷多國軍警國防、消防救難、離岸風電、港口作業等用途船艇，近年則積極加入國艦國造行列，目前占營收比重高達 80-85%。

jpp-KY 盤中勁揚逾 8%，最高來到 123 元，但漲勢逐漸收斂。經寶 3 月合併營收 1.95 億元，續寫單月新高紀錄，月增 5.42%，年增 42.99%，航電機構件和維修結構件需求暢旺，而第一季合併營收 5.61 億元，年增 45.22%，也創單季新高，反映航太產業強勁復甦。

其他軍工概念股方面，砷化鎵整合元件商全訊漲幅逐漸放大，上漲超過 7%，逼近 200 元大關；和成 (1810-TW)、晟田 (4541-TW)、其陽 (3564-TW)、漢翔 (2634-TW) 等也都在盤上表現；不過，航太零件廠豐達科 (3004-TW) 開高走低，盤中跌幅擴大至 3%。