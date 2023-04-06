航太強勁復甦 jpp-KY 3月、Q1營收同寫新高紀錄

jpp-KY(5284-TW)(經寶精密) 今 (6) 日公告 3 月合併營收 1.95 億元，續寫單月新高紀錄，月增 5.42%，年增 42.99%，反映航太產業強勁復甦，而第一季合併營收 5.61 億元，年增 45.22%，也創單季新高紀錄。

經寶說明，第一季原為傳統淡季，但 3 月除了航太航電機構件和維修結構件持續暢旺，法國 3 家子公司也首次突破月營收 100 萬歐元 (約新台幣 3300 萬元)，有效貢獻營收。

而經寶除了在疫情期間耕耘的航太維修市場訂單發酵，展望後市，經寶認為，數位飲料機客戶拉貨力道逐月升溫，可望增添另一業績動能。

數位飲料機是經寶數位加值機的客戶研發的整合性產品，不但能調配數十種咖啡、飲料，還結合類似台灣 7-11 ibon 的功能，例如可儲值、繳納電信費、規費等，廠商正在開發其他銀行端的功能。

除了泰國本地的布建，經寶客戶也同時規劃朝東南亞如印尼、馬來西亞和澳洲等國家銷售，經寶保守預期，數位加值機最少還有 2-3 年的布建時間。

此外，經寶伺服器產品今年有 AI 題材加持，客戶拉貨力道逐月增溫可期，全年成長展望不變。

由於進入 4 月後，泰國迎來傳統潑水節，工作天數將減少，經寶認為，節慶過後，非航太事業的部分將逐漸進入旺季生產的時間。

法人預期，5 月過後經寶不排除有營運再衝高的可能。