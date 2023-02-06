龍德造船將於3月中旬掛牌上市 國艦國造、外銷並進營運樂觀

國內造船廠龍德造船 (6753-TW) 將於 7 日舉行上市前業績發表會，預計 3 月中旬掛牌上市，龍德造船董事長黃守真表示，有信心將來發展非常樂觀，今 (2023) 年合併營收拚增雙位數，除了持續參與國艦國造市場，還將逐步發展國際版圖，目標先拚外銷占營收比重再拉回 5 成。

龍德造船擅長製造中高速船艇，過去外銷多國軍警國防、消防救難、離岸風電、港口作業等用途船艇，包括日本、澳門、菲律賓、阿曼、香港、英國、新加坡等國，外銷比重達 70%，但近年則是積極加入國艦國造行列。大幅受惠，目前國艦國造占營收比重高達 80-85%。

黃守真強調，公司具備高技術含量，比較不希望是走低價競爭的價格標市場，因此，也將強化國際市場拓展。

今年龍德造船確定高效能 (沱江級) 後續艦第 2-6 艘將陸續交船，合計貢獻營收約 70-80 億元，除了一部分已於去年底依完工比例法認列，大部分預計今年認列，法人看好，龍德造船全年合併營收有望再創新高。

另一方面，國艦國造的高效能艦艇後續艦第二階段共有 5 艘，資格標預計 2 月 14 日開標，建造經費約 90.7 億元，若龍德造船可順利取得，則訂單能見度推展至 2026 年。

據專業研究機構 Maria Research 推估，全球巡邏艇市場規模從 2022 年到 2028 年達 217.6 億美元，年複合成長率 6.21%。

龍德造船指出，巡邏艇是最能發揮中高速船舶性能的船艇，屬高利基、高附加價值特性，並可快速量產，建造和設計比大型船艦更具彈性，是近年來極力發展的產品。

另一方面，由於全壽期售後維修保養服務，較單純從事船隻保養的廠商更了解船體構造和性能所需的維護，將是未來拓展長期業務方向，目標擴大尋求開拓中東、歐洲等潛在市場商機，尤其看好已開發國家對具備機動性優勢的巡邏艇有較高需求，並已開始朝中型船舶方向發展。

龍德造船資本額 9.8 億元，除了經營團隊外，主要股東有勤益投控、國發基金，在國內主要競爭對手為台船 (2208-TW) 和中信造船 (2644-TW)，去年新廠落成加入量產行列，使全年營收達 38.32 億元，年增 70.71%；而去年前三季稅後純益 1.62 億元，在業外損失的影響下，年減 25.8%，每股純益 (EPS)1.65 元。