路透：中金公司削減多達四成獎金 因中國政府致力縮小收入差距

路透周四（6 日）援引多位知情人士消息報導，中國國際金融公司（簡稱中金公司 / CICC）將把投資銀行家的獎金削減多達 40%，這是自北京政府再次推動縮小收入差距以來，金融業兩年來最大一次削減。

其中一名知情人士表示，這家中國市值第三大券商的一些資深交易搓合者 2022 年的獎金將被大幅削減三分之二。另名知情人士則說，獎金將在未來幾天內發放。所有的消息來源都對此事有直接的了解。

隨著新冠肺炎疫情封控措施減緩全球第二大經濟體的交易活動，中國主要投資銀行的薪資在過去幾年內一直呈下降趨勢。同時僱主們為回應北京政府的「共同富裕」言論而削減薪資和津貼，這一趨勢正在加速。

值得注意的是，中金公司獎金削減幅度尤其大。近年來中金公司的獎金發放一直是羨煞同業的高水準，在規模達 57 兆美元的金融業，相關部門正在加大力道打擊鋪張浪費。

根據業內消息人士說法，在中國一位資深投資銀行家每年的總薪資可達人民幣 300 萬至 1,000 萬元（合 44.5 萬至 148 萬美元），其中還不包含股票獎勵。

而在中金公司削減資深交易搓合者獎金的同時，全公司的薪酬下降 10.5% 至人民幣 119 億元（合 17.3 億美元），平均薪資下降 30% 至人民幣 82 萬元。另外高層和董事會成員的總配息減少 56%，凸顯去年利潤下降 29% 的年度業績。

據悉，中金今年曾尋求最大股東中投公司（CIC）和其他監管機構批准較溫和的減薪方案，但卻被告知提議力道不足。對此，中投公司沒有回應置評請求。

消息人士還說，除了減薪外，一些投行還要求員工避免炫富，例如在社群媒體上張貼奢華大餐或海外旅行的照片，而中金公司曾在 2 月發布指導方針，要求員工避免發布可能暴露高收入或奢侈生活方式的內容。

今年 2 月，中國中央紀律檢查委員會（CCDI）誓言要消除「金融菁英」和「與西方平等」的觀念，以及享樂主義和過度追求「只為金錢」和「高檔品味」的觀念。截稿前，中金公司和中國證監會（CSRC）均未對此報導置評。

中金公司 (3908-HK) 香港股價周四下跌 1.68%，收每股 15.18 港元；中金公司 (601995-CN) 上海交易所股價下跌 1.92%，收每股人民幣 38.92 元。