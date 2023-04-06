馬克宏、馮德萊恩訪中 外媒這麼說 中國官媒重砲反擊

法國總統馬克宏與歐盟執委會主席馮德萊恩已經於周三（5 日）抵達北京，外媒說，此舉顯示北京向馬克宏示好，試圖挑撥歐美關係，中國官媒則重炮反擊，說外媒字裡行間充斥醋意與挑撥，且「美國人心態崩了」。

美國《時代》周刊與《彭博》周三幾乎用了同樣標題，聲稱中國國家主席習近平「向馬克宏示好，試圖挑撥歐美關係」。《彭博》說，從周三開始的三天行程中，馬克宏將拜會習近平，隨後兩人將前往廣州。馬克宏擔任第二任總統以來，這是他首度造訪中國。

對習近平而言，在北京以外地區會見一個國家的領導人，這種安排相當罕見，通常只有普丁等國領導人才能享有這類待遇。例如，習近平與普丁於 2018 年一起在天津觀看中俄青少年曲棍球

友誼賽。

陪同馬克宏出訪的還有一個由法國企業高層組成的代表團，涵蓋電力公司 Electricite de France SA、高鐵製造商 Alstom 以及空中巴士等企業。據《彭博》報導，知情人士透露，空中巴士正努力爭取向中國銷售廣體客機的大單，且這筆交易最快在本周敲定。

據《彭博》報導，隨著美中關係陷入低潮，北京希望能阻止歐洲加入美國，避免歐洲也對中國採取關鍵技術出口管制等措施。

中國《環球時報》旗下軍事微信公眾號「樞密院十號」則在周四說，不知道是馬克宏為了照顧華府的「玻璃心」，還是白宮主動要求，馬克宏在臨行前還與美國總統拜登通話，雙方重申對烏克蘭的支持。

「樞密院十號」並痛批《彭博》挑撥中法關係。《彭博》說，雖然法國去年是中國在歐盟的第三大貿易夥伴，但中法雙邊貿易額下降 4.4% 至 810 億美元。「樞密院十號」說，為了證明法國企業在中國發展「不順利」，《彭博》還說，家樂福在 2019 年已經將其 80% 中國業務出售給中國競爭對手蘇寧， Stellantis 也考慮停止在中國生產汽車。

「樞密院十號」並指出，《紐約時報》用「不屑一顧」的口氣報導了馬克宏走訪北京的新聞，下的新聞標題是：「中國能在烏克蘭實現和平嗎? 馬克龍沒說不。」（Can China Make Peace in Ukraine? Macron Isn’t Saying No）該文稱，馬克宏的想法究竟是什麼尚不清楚，但這位法國領導人「喜歡在別人看不見的情況下穿針引線」。