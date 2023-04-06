〈車市〉3月總銷量創2年以來單月最高、18年來同期新高

3 月國內新車掛牌數統計今 (6) 日出爐，單月達 44161 台，月增 34.6%，年增 12%，不僅創 2021 年 2 月以來單月新高，也是 18 年來同期高；其中，LEXUS 交車數大增至 3265 台，年增幅達 50%，並罕見直衝銷售亞軍，僅次於同屬和泰車 (2207-TW) 代理的 TOYOTA；而第一季車市總掛牌量達 11 萬 1768 台，年增 7.1%，仍由 TOYOTA、LEXUS 居冠亞軍。

TOYOTA 3 月掛牌數 10553 台，月增 31.6%，年減 9%，第一季總掛牌數 30432 台，年減 4.9%。

而 LEXUS 訂單滿手、加快交車，反映在 3 月的數據上，單月掛牌數 3265 台，月增 13.8%，年增 50%，第一季銷量 7779 台，年增 35.2%，在豪華車市市占率達 27.9% 居冠，若就全進口車市來看，仍是居冠，超過排名進口車第二的 TESLA 2529 台、TOYOTA 2220 台。

和泰車說明，LEXUS 連續 2 個月改寫同期豪華車市場最佳銷售成績，主要是因在豪華 MPV、中大型豪華房車、豪華休旅車再展現優異成果，連袂拿下該級距 3 月的銷售冠軍。

另外，前 10 大車商中，第一季成長者還有 BENZ 達 6445 台，年增 0.6%，HYUNDAI 共 5148 台，年增 47.9%，BMW 達 4501 台，年增 27.7%。

其中，HYUNDAI 主要交 VENUE、TUCSON 合計逾 2300 台，占品牌交車數近 45%。

而 BMW 第一季交車量較大的車款有 1 系列、3 系列和 X4，均超過 500 台，而 X1 和 X3 也分別交 353 台、449 台。