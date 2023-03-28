幣安及其CEO趙長鵬違反監管規定 遭CFTC提告

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）及其執行長趙長鵬因涉嫌違反衍生品規則，周一（27 日）遭商品期貨交易委員會（CFTC）提告。CFTC 表示，幣安沒有向其註冊進而逃避義務。對此，幣安發言人與趙長鵬並未立即回應置評請求。

CFTC 在起訴書中表示：「被告無視適用的聯邦法律，同時培養幣安的美國客戶，因為這樣對他們來說是有利可圖的。」

至少自 2021 年以來，CFTC 一直在調查幣安是否未能阻止美國民眾買賣加密衍生品。該機構的規則通常要求，如果平台允許美國民眾交易這些商品，就必須向其註冊。

CFTC 是一直在調查幣安活動的幾個美國機構之一。根據外媒報導，美國國稅局和聯邦檢察官一直在審查幣安遵守反洗錢義務的情況。美國證券交易委員會（SEC）也在審查該交易所是否支持未註冊證券的交易。

這起案件對趙長鵬和幣安都是一個重大打擊。這是迄今為止美國打壓該交易所最引人注目的舉措。

在去年 11 月 FTX 倒閉後，幣安的市占飆升，但幣安表示其不受美國司法管轄，因為沒有在美國設總部。另外該交易所還公開說，希望與調查其商業行為的美國當局達成和解，並彌補早些年存在的合規差距。

截稿前，根據 CoinGecko 數據，比特幣 24 小時內下跌 2.2%，報 27,252 美元；以太幣也下跌 2.2%，報 1,727.49 美元。