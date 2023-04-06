鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)EPS預估下修至12.2元，預估目標價為125元

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對景碩(3189-TW)做出2023年EPS預估：中位數由12.34元下修至12.2元，其中最高估值14.89元，最低估值8.07元，預估目標價為125元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|14.89
|19.67
|25.74
|最低值
|8.07
|10.09
|25.74
|平均值
|11.67
|14.69
|25.74
|中位數
|12.2
|14.92
|25.74
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|41,828,570
|51,542,800
|61,941,650
|最低值
|32,899,000
|38,158,060
|61,941,650
|平均值
|37,537,730
|44,057,120
|61,941,650
|中位數
|36,860,000
|43,251,000
|61,941,650
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|15.47
|8.56
|1.21
|-4.52
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|41,626,486
|35,672,763
|27,098,474
|22,327,410
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3189/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。