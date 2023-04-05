鉅亨速報 - Factset 最新調查：亞泥(1102-TW)EPS預估下修至3.49元，預估目標價為45元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對亞泥(1102-TW)做出2023年EPS預估：中位數由3.51元下修至3.49元，其中最高估值4.35元，最低估值3.18元，預估目標價為45元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|4.35
|4.17
|4.1
|最低值
|3.18
|3.07
|4.1
|平均值
|3.53
|3.68
|4.1
|中位數
|3.49
|3.88
|4.1
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|93,036,000
|96,310,000
|79,915,000
|最低值
|78,880,000
|79,820,420
|79,915,000
|平均值
|88,826,760
|87,676,670
|79,915,000
|中位數
|90,732,000
|85,990,940
|79,915,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|3.63
|4.7
|4.7
|5.56
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|90,340,503
|89,654,713
|78,240,880
|89,347,637
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1102/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。