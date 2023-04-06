宏達電3月營收雙增 以5.09億元登4年同期高 惟Q1創歷史新低

宏達電 (2498-TW) 今 (6) 日公告營收，受惠首款 XR 裝置 VIVE XR Elite 銷售動能延續、VR 布局持續顯現，3 月營收回升至 5.09 億元，登 4 年同期高，月增 102.67%、年增 19.72%；不過第一季營收仍跌破 10 億元，降至 9.75 億元，創歷史新低，季減 19.75%、年減 11.68%。

宏達電今年初推出 VIVE XR Elite，帶動第一季單月營收逐月走揚。公司日前透露，該產品整體預購量比過去亮眼，數量也比之前的 VR 眼鏡 Vive Flow 更好，包括歐美、台灣、中國等地區都有下單。

此外，宏達電布局的元宇宙開始深入台灣各地，包括與新竹市政府推出全台首創「數位雙生科普實驗室」三年常設展，推出科技、文化、永續三大主題虛擬實驗室；與高市府則推出百年藝術殿堂英國 V&A 博物館，展示 VR 作品「愛麗絲：越奇越怪」數位藝術特展，將 O2 元宇宙體驗館變身愛麗絲夢遊仙境場景。

宏達點今日同步宣布，與美國無線通訊領域人工智慧 (AI) 和機器學習 (ML) 專家 DeepSig 共同投入研發運用 AI 優化頻譜利用率，提升射頻無線訊號效能技術及 5G 開放網路基站分布單元產品，為下一階段的 5G 開放式無線接取網路 (O-RAN) 架構和雲端原生虛擬化無線接取網路 (Cloud native vRAN) 解決方案進行發展。

此合作協議包含結合 DeepSig 的 OmniPHY 5G 軟體至 G REIGNS 5G 專網解決方案中，以及提供更緊密的人工智慧驅動的虛擬化無線接取網路 (vRAN) 協作。