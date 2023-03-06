宏達電首款XR上市 2月營收回溫 累計4.66億元

宏達電 (2498-TW) 受惠首款 XR 裝置 VIVE XR Elite 開始出貨，2 月營收回溫，來到 2.51 億元，月增 17%，但仍較去年同期下滑 21.4%；累計前 2 月營收 4.66 億元，年減 31.34%，續創同期低。

宏達電 2 月宣布推出 VIVE XR Elite，並從上月底陸續出貨，公司日前透露，該產品整體預購量比過去亮眼，數量也比之前的 VR 眼鏡 Vive Flow 更好，包括歐美、台灣、中國等地區都有下單。

此外，宏達電持續優化營收結構，除了注重硬體設備外，也加速內容、平台的整合，對於毛利率也有所調整，未來 3-5 年都將正向發展，也與市調機構吻合，不過要看到營收爆發，還必須視未來經濟發展。

宏達電除了展示最新款一體機 VIVE XR Elite 外，還發表 VIVERSE for Business、VIVE XR Elite for Business、全新的 5G 行動專網解決方案 REIGN CORE S2 與針對 VR 影劇與內容拍攝者開發的 Mars CamTrack 虛擬製作技術。

董事長王雪紅則表示，過去三年因為疫情經歷互動方式的範式轉變，但多年來依然深信用人文結合科技，可以釋放人類的無窮的想像力，從最根本基礎上永遠改變人們在世界上交流和互動的方式。

此外，未來需要一種全新的思維模式，以消費者為中心的創新和突破性的 5G 科技更需要積極的跨界協同合作，才能為持續成長的終端使用者提供最先進的服務、為企業展開新的契機，時也塑造人類和科技的未來。