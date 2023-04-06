〈台股盤前〉無畏美股收黑 台指期夜盤站上15900點關卡

美股 5 日避險情緒強，三大指數收黑，不過，台指期夜盤無畏美股跌勢，仍小漲 55 點站上 15900 點整數關卡，法人預期，台股站上前高後面臨短線上檔壓力，不過基本面逐步好轉撐腰，台股可望維持區間整理。

美股道瓊指數上漲 0.24%，收 33482.72 點、那斯達克指數下跌 1.07%，收 11996.86 點、標普 500 指數下跌 0.25%，收 4090.38 點、費城半導體指數下跌 1.80%，收 3085.97 點；台指期夜盤則開低走高小漲 55 點至 15919 點。

國內外新聞方面，「小非農」之稱的 ADP 就業數據意外爆冷，3 月企業就業人數僅新增 14.5 萬人，低於 2 月上修後的 26.1 萬人，也低於華爾街估計的 21 萬人，第一季平均每月招聘人數僅有 17.5 萬人，這份報告凸顯勞動力市場正在冷卻，美國經濟正在放緩。

外媒指出，歐盟各國和立法委員可能在 4 月 18 日達成數十億歐元的歐洲版《晶片法案》協議，以提振歐盟半導體產業；Alphabet 子公司 Google 公布自家第四代專用 TPU 晶片細節，號稱比輝達 A100 效能更強，而且更節能。

彭博新聞記者 Mark Gurman 重申，蘋果傳聞許久的第一款混合實境頭戴裝置將在蘋果 6 月舉行的全球開發者大會 (WWDC) 上亮相。

電子雙雄營收出爐，鴻海第一季營收 1.46 兆元，季減 25.26%、年增 3.87%，創同期新高，符合公司預期，估第二季營運估將呈現季減、年減；大立光第一季營收 91.36 億元，季減 36.51%，年減 8.7%，但預估 4 月因客戶端因需求疲弱，拉貨動能將下滑，營收估將遜於 3 月表現。

記憶體產業迎來曙光，各大廠陸續報佳音，產業將甩開陰霾，封測大廠力成透露，3 月下旬起急單快速湧現，許多客戶開始加大下單力道，且需求相當急切，今年展望將比先前看的還要更好。