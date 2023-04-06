平息股東怨氣 瑞士當局出手砍瑞信高管獎金 領了也得吐回來

聯邦委員會周三表示，瑞士已指示瑞士信貸取消或減少所有尚未支付給最高三階管理者的獎金，並檢視是否可收回已支付的獎金。

根據瑞士銀行法，如果一家具有系統重要性的銀行自聯邦基金取得國家援助，聯邦委員會可以對其實施與獎金相關的措施。

由於瑞信爆發危機，不得不與競爭對手瑞銀合併，並靠近 2600 億瑞士法郎 (2800 億美元) 的國家資金和擔保來挽救，但瑞信卻仍向高階管理者發放獎金，引發眾怒，也迫使政府採取此罕見舉動。

委員會表示，該決定將影響約 1000 名員工，他們將因這些措施而被剝奪約 5000-6000 萬瑞士法郎的收入。

執行董事會將取消截至 2022 年底支付的獎金，接著董事會下一級管理層的獎金將減半，而這兩級別以下的獎金將減少 25%。

該銀行高階管理層已在 4 月發布的公司年報中宣布，他們將不會領取 2022 年的獎金。

由於瑞信股價下跌，該行近 5 萬名員工 2022 年獎金池已從 27.6 億瑞士法郎縮減至 6.35 億瑞士法郎。

聯邦委員會補充，瑞信必須向當局報告是否有可能收回已支付的獎金，並決定在與瑞銀的合併完成之前，最高三級管理人員的應計獎金須取消或減少。

瑞信周二舉行最後一次股東大會，股東大罵反對瑞信高館和董事會在此回危機之前收到的薪酬。

該行股東批准合併完成前的董事會薪酬，但投票反對批准銀行高管的薪酬。

