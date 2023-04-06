超級瑪利歐兄弟電影版上映 任天堂股價見利多

超級瑪利歐兄弟電影版周三 (5 日) 上映，好萊塢對瑪利歐電影的第二度投資可能是近日任天堂 (7974-JP) 股票所需要的動力。

儘管該電影初始影評不佳 (爛番茄新鮮度 55%)，但這對以年輕族群為目標觀眾的 Illumination 動畫電影來說並非罕見，例如全球票房 11.6 億美元的《小小兵 (Minions)》影評也是爛番茄新鮮度 55%，但觀眾評分達 96% 就正面得多。

該部電影不需要受影評人追捧，只要小孩喜愛，父母就會買單，截稿前該電影首映周末估計將拿下 2.25 億美元票房，其中包含超過 1.25 億美元的美國票房。1993 年被影評人廣泛嘲笑的《超級瑪利歐兄弟》電影當時全美總票房也僅 2090 萬美元。

任天堂 ADR (NTDOY-US) 周三下跌 2.36% 至每股 9.94 美元，該股過去 12 個月以來下跌 22%，今年迄今約跌 4.7%。Jefferies 分析師 Atul Goyal 給予該股「買進」評級，目標價 11.21 美元，他周一報告指出，若此回超級瑪利歐兄弟的電影賣座，可能推動股價上漲的潛在催化劑之一。

雖然很難在價格上反映該部電影，因為這偏向一次性的，但若足夠賣座可能會影響本財年的獲利。

該分析師目前並未將該部電影反映在營收中，但客戶已詢問該電影總票房能否達到 10 億美元。「可能，但不容易。」Goyal 寫道。

瑪利歐品牌可藉由該電影升級，進而嘉惠任天堂。任天堂目前與康卡斯特 (CMCSA-US) 合作，今年初好萊塢環球影城主題公園開設瑪利歐區，這類舉措都可讓任天堂推出瑪利歐主線遊戲時，提振銷量，還可能激發任天堂其他授權電影和電視的衍生產品列如《薩爾達傳說》系列以及《銀河戰士》。

Goyal 指出，5 月 12 日將發行的《薩爾達傳說王國之淚》以及任天堂 Switch 的潛在下一代主機可能會推動長期股價上漲。