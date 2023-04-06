富比士：全球前25大富豪去年財富蒸發2,000億美元 貝佐斯損失最慘

根據《富比士》(Forbes) 本周發布的 2023 年全球億萬富豪榜，全球最富有的前 25 名富豪，去年淨資產總共縮水約 2,000 億美元，其中又以亞馬遜創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos) 損失最慘重。

全球富豪數量與他們的財富總量均有所下滑。《富比士》指出，去年共有 254 人失去億萬富翁身份，FTX 創辦人 Sam Bankman-Fried 和知名饒舌歌手肯爺 (Kanye West) 均名列其中，剩餘的 2,640 名億萬富豪，總資產共蒸發約 5,000 億美元。

即使身陷推特收購風波加上特斯拉股價崩跌，令馬斯克 (Elon Musk) 跌落全球首富寶座，財富損失最慘重的富豪卻另有其人。

據《富比士》報導，截至 3 月 10 日，亞馬遜股價下跌 38%，導致貝佐斯淨資產蒸發 570 億美元，是去年損失最多的富豪，馬斯克則損失 390 億美元，兩人分別位居《富比士》全球富豪榜第三和第二名。

去年淨增產增加 530 億美元後，精品巨頭 LVMH 集團老闆 Bernard Arnault 以 2110 億美元身家擠下馬斯克，榮登全球首富寶座，這也是他首次登上《富比士》全球億萬富翁排行榜首位。

躋身富豪榜前五名的還有甲骨文創辦人埃里森 (Larry Ellison) 和「股神」巴菲特 (Warren Buffett)。六到十名分別是微軟創辦人比爾蓋茲 (Bill Gates)、前紐約市長彭博 (Michael Bloomberg)、墨西哥電信大亨 Carlos Slim Helú 家族、印度信實集團董事長安巴尼 (Mukesh Ambani) 以及前微軟 CEO 鮑爾默 (Steve Ballmer)。