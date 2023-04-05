C3.ai遭放空機構狙擊 單日慘崩26%

C3.ai遭放空機構狙擊 單日慘崩26% (圖:Shutterstock)
C3.ai遭放空機構狙擊 單日慘崩26% (圖:Shutterstock)

在遭做空機構 Kerrisdale Capital 指出存在嚴重會計和財務披露問題後，商用人工智慧 (AI) 軟體公司 C3.ai 周二 (4 日) 崩跌 26%，創下史上最大單日跌幅。

Kerrisdale 投資長 Sahm Adrangi 在致德勤 (Deloitte & Touche) 的一封信中，指控 C3.ai 使用積極手段誇大損益表指標，藉此滿足 sell-side 分析師對營收和部分利潤指標的預估，試圖掩蓋基礎業務惡化的情況。

信中寫道，為了提高利潤率，C3.ai 將定製軟體生產的相關成本列為研發成本，而非收入成本。Kerrisdale 同時也對貝克休斯 (Baker Hughes) 未發單應收帳款激增的情況表示擔憂。貝克休斯是 C3.ai 的客戶之一。

C3.ai 駁斥 Kerrisdale 的說法，反控後者發表煽動性的信件，目的是為了打壓股價，進而做空股票。該公司並表示，信中提到的會計披露和財報已經過獨立審計公司的審查。

儘管如此，Kerrisdale 的信件仍導致 C3.ai(AI-US) 周二收盤狂瀉逾 26%，創下公司史上最大單日跌幅。但受惠於近期的人工智慧投資熱潮，C3.ai 今年迄今仍漲逾一倍多。

Kerrisdale Capital 是近 30 家因違規交易行為而遭美國司法部調查的做空機構之一，但執行長 Adrangi 今年稍早表示，沒有接收到來自任何政府機關的調查訊息。

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