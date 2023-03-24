華為「捅破天」技術再進化 新機支援雙向北斗衛星通訊

中國華為周四（23 日）再放大招，推出旗下首款比直板機還輕薄的折疊機 Mate X3，以及最新旗艦 P60 系列，且華為的「捅破天」技術再升級，新機支援雙向北斗衛星通訊。

華為周四舉行春季旗艦新品發表會，常務董事、消費者業務執行長余承東表示，為追求減薄減重極限，華為運用自行研發的材料，透過業界獨有的超輕金剛鋁以及碳纖維材料，實現突破性減重，華為第一次做到大螢幕折疊機比直板機更輕薄，「Mate X3 比 iPhone 14 Pro Max（直板機）還輕 1g」。Mate X3 的重量為 239 公克。

Mate X3 重量比直板機更輕

「現在人們使用手機的時間越來越長，集生活、工作、娛樂等功能於一體，因此就希望螢幕更大、但重量不要太重，這就催生了折疊機市場需求，華為的折疊機創新技術絕對是行業遙遙領先的。」余承東在現場說。

Mate X3 系列售價為人民幣（下同）12,999 元起，典藏版 15,999 元（1T 內存），周四晚開放預售，4 月 7 日正式開售。

市場研究機構 Canalys 最近發布數據顯示，去年全球折疊機出貨量為 1,420 萬支，激增 77.5%，其中三星的市占率高達 80%。中國折疊手機市場的出貨量也暴增 142% 至 280 萬支，其中華為以高達 47.4% 的市占率，穩居中國市場第一。Canalys 預估今年全球折疊機出貨量將突破 3,000 萬台。

CINNO Research 高級分析師田婷說：「2022 年中國折疊機的滲透率從 2021 年的 0.37% 提升到了 1.1%。雖然目前來看滲透率依舊比較低，但未來發展潛力巨大。」她說，中國市場折疊機銷量已經連續成長九個季度。

如今折疊機已經成為高階手機的一種象徵，是和蘋果抗衡的重要產品線。田婷表示，目前中國國產安卓品牌高階化面臨蘋果的巨大競爭壓力，以及需求乏力考驗，而折疊機已成為安卓品牌高階化發展的方向之一。

華為 P60 系列是全球首款支援雙向北斗衛星通訊的大眾智慧手機

華為 P 系列和 Mate 系列是華為兩大主打高階旗艦系列，P 系列主打攝影，Mate 系列主打商務。

余承東說，P60 系列首發搭載鴻蒙 3.1 作業系統，4,000 萬超廣角鏡頭、4,800 萬超聚光主攝和夜視長焦鏡頭，其中長焦鏡頭為業界超聚光夜視長焦鏡頭，也是業界最大光圈潛望式長焦鏡頭，支援 F1.4-4.0 十檔可變光圈，並採用四曲昆侖玻璃螢幕。

余承東在現場表示，P60 系列的原色模式可準確還原物品真實色彩，金牌就是金牌，蘋果和三星則把金牌拍成了銀牌和銅牌。

華為 P60 系列也是全球首款支援雙向北斗衛星通訊的大眾智慧手機。北斗衛星通訊雙向收發功能，代表用戶可向外發送訊息，也能接收訊息，實現求助方與施救方雙向聯絡，當用戶身在荒漠無人區、出海遇險、地震救援等無地面網路信號覆蓋的環境下，能隨時與外界保持聯繫。華為 Mate X3 也支援北斗衛星 2.0 系統。

湘財證券認為，下半年起將有更多手機製造商推出支援衛星通訊的手機，衛星通訊技術將迎來發展高潮。

華為此次共發表 P60、P60 Pro、P60 Art 三款機型，價格分別 4,488 元、6,988 元、8,988 元起，頂配 10,988 元。