手錶也要「向上捅破天」？外界料華為將發表首款衛星通訊手錶

華為終端 BG 執行長余承東周二（14 日）表示，將發表的全新系列手錶「WATCH Ultimate」，將實現「向上捅破天」突破性應用，引發外界猜測華為可能會發表首款支援衛星通訊的手錶。

據《科創板日報》報導，余承東周二新浪微博上說，在 3 月 23 日華為春季旗艦新品發表會上，將揭秘全新系列手錶「WATCH Ultimate」，將在手錶上實現「向上捅破天」突破性應用，讓消費者透過手錶與世界相連。他發布的海報上還標註「即刻上星」字樣。

依據華為此前官方表述，不難看出，「向上捅破天」技術可能就是衛星通訊功能。去年華為發布的 Mate50 系列手機，就支援這項技術，是全球首款支援衛星通訊的大眾智慧手機。

衛星通訊是指各地球站或地球站與航天器之間透過通訊衛星進行訊號轉發的無線電通訊。當用戶身處荒漠無人區、出海遇險、地震等無地面網路信號覆蓋環境時，可向外發出文字和位置訊息，與外界保持聯繫。

華為是第一家手機與手錶產品均支援衛星通訊功能的公司，其他公司大多在手機產品搭載這項技術。例如，蘋果在去年９月發表 iPhone 14 系列新機，並宣布與美國衛星通訊商 Globalstar 合作，讓用戶能在訊號不良地區使用衛星 SOS 緊急服務。

業界人士普遍認為，2023 年到 2024 年衛星通訊將成為旗艦手機標配。湘財證券亦指出，衛星通訊已成為今年世界行動通訊大會（MWC）的焦點，預料下半年起將有更多手機製造商推出支援衛星通訊的手機，衛星通訊技術將迎來發展高潮。

據中商產業研究院估算，去年中國衛星通訊市場規模估計為人民幣 878 億元，未來將穩步成長。

從技術應用終端來看，除了手機、手錶，亦有分析師指出，汽車、機載網路等場景比較有前景。IDC 中國研究經理郭天翔指出，在汽車行業的自動駕駛、定位導航方面，衛星通訊有很大潛力，獲利可能性較大。