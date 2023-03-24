華為徐直軍首度披露 完成14奈米以上EDA工具國產化

中國華為上月底在深圳總部舉行總結與表彰會，輪值董事長徐直軍在會上首度披露華為軟體設計工具的最新進展，表示已攻克部分自主替代關鍵環節，完成 14 奈米以上 EDA 工具國產化。

據《財經》雜誌周五（24 日）報導，徐直軍說，已在晶片領域完成 14 奈米以上 EDA（電子設計自動化）工具國產化，今年將完成全面驗證；華為的硬體、軟體及晶片等研發，目前已完成軟硬體研發 78 款軟體工具替代，基本上可確保研發延續性。

徐直軍在這次講話中坦言，三年來，雖然華為在產品研發工具突破上取得不少成績，但華為仍面臨艱巨挑戰，還有很多產品研發工具尚未徹底突破，因此，華為要加倍努力，吸引更多全球優秀人才，才能實現戰略性突圍。

軟體研發工具是所有硬體和軟體產品研發、設計及運維基礎中的基礎，沒軟體研發工具，從底層晶片，到中間層操作系統、數據庫，再到上層軟體應用和服務都無從談起。

以徐直軍此次披露的 14 奈米以上工藝所需 EDA 工具為例，EDA 是晶片 IC 設計中不可或缺的重要部分，涵蓋積體電路設計、布線、驗證、仿真等流程，貫穿晶片供應鏈，各個工具環環相扣，被稱為「晶片之母」。

在美國政府嚴格限制中國取得先進晶片製造科技的前提下，徐直軍提到的 14 奈米以上工藝所需的 EDA 設計工具全流程自主化，具有重大意義。

全球 EDA 軟體主要由 Cadence、Synopsys、西門子 EDA 三家美企壟斷，他們能夠提供完整 EDA 工具，覆蓋積體電路設計與製造全流程或大部分流程。中企布局 EDA 領域多年，但國產 EDA 以點工具為主，工具鏈不完整，且主要滿足中低階製程要求。

從徐直軍釋出的消息來看，目前華為在軟體研發工具領域的進展最大，在軟硬一體化的今天，缺失軟體研發工具，就無法保證華為所有服務產品解決方案的連續性和迭代開發。截至 2021 年 12 月，華為有 19.5 萬員工，其中研發人員 10.7 萬人。

徐直軍講話內容顯示，華為的最新的計畫，是把部分軟體設計工具透過華為雲開放給外界使用。這暗含一個信號：華為不排除增強在基礎軟體領域的市場能力。

從發展角度看，這為一部分軟體企業提供一個新選項。中國大量企業在軟體設計工具方面一般直接購買美國軟體開發商用工具，或選擇國產軟體工具，但國產軟體工具鏈大量依靠開源技術包裝而成，未來一旦受到制裁，開源技術平台被禁用，將會直接導致業務停擺。