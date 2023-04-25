〈睿生光電展望〉寵物雲平台擬推訂閱制 工業AXI將揪伴打群架

面板大廠群創 (3481-TW) 小金雞睿生光電 (6861-TW) 日前由興櫃轉上市，展望未來，除將持續耕耘既有的人醫領域商機外，董事長楊柱祥、總經理李志聖就預告將擴大切入寵物雲平台、AXI 工業檢測等應用，其中，寵物雲平台下半年可望正式上線，並將規劃訂閱制模式，至於工業 AXI 則希望透過揪伴打群架。

嗅毛小孩商機 搶攻平台經濟擬推訂閱制

近年寵物經濟在晚婚、少子化的趨勢影響下，逆勢成長，根據 Zoin Market Research 數據顯示，2024 年全球寵物健康照護市場規模將達到 417.8 億美元，且 2017-2024 年複合成長率約達 4.5%。

由於動物並不會說話，因此獸醫師往往需要透過抽血檢驗或拍攝 X 光照才能對毛小孩進行診斷，以台灣為例，動物 X 光照每張費用至少 300-500 元，每次又至少會拍攝 3-5 張，因此看診費用動輒上千元，據統計，台灣每年寵物醫療市場規模高達 177 億元。

楊柱祥說，寵物雲平台的發想是以提供資訊幫助作為主要出發點，規劃將獸醫師、獸醫學院、寵物主的觀點需求納入，且目前網路上也並未有相關平台出現，加上獸醫與人醫分工很細不同，若能將獸醫師經驗、文獻等資料整合，將能協助新手獸醫師更快上手，寵物主也能更掌握毛小孩狀況。

不過平台建立並非易事，楊柱祥表示，要先有獸醫師、寵物主平常照顧小動物的經驗案例，並了解獸醫培育的教學環境，再者學理上也要有相關依據當作基礎，最後則是由軟硬體工程師將平台開發出來。

雖然寵物經濟、畜牧業並非台灣強項，但楊柱祥指出，透過 ICT、軟體、健保體系等發想，睿生的寵物雲平台除了希望面向寵物主、獸醫師、學生外，也會販賣飼料、寵物商品等，但不會與現行寵物耗材店比較，未來反而希望聚焦在「質」的提升，如寵物的營養品等，如此才能創造多贏。

李志聖則說，當初為了研究寵物商機，還加入網路社群平台 Dcard 看寵物版的內容，而睿生寵物雲平台 Veticle 目前仍在開發階段，不過與屏科大近期已將 X 光擺位等數據建立完成，隨著第一版主架構做好後，預計 4 月就會上到雲端，先行提供給屏科大師生進行測試，第二季也規劃找部分獸醫師進行測試，下半年才會進一步推廣到學校、獸醫院等。

此外，睿生也規劃將獸醫師、國外論文、用藥開刀、病例等可分享的資料經驗等放上平台，協助提升寵物醫師的技能，李志聖則補充，內部正討論是否採付費訂閱制模式，但會優先朝以賣硬體 (X 光平板感測器) 送平台服務的模式規劃，因為硬體仍是睿生的根基。

智慧製造 AXI 集團先行 攜夥伴打團體戰

除了寵物經濟外，睿生聚焦的另一個市場則是工業檢測 AXI 上，李志聖說，X 光檢測早期都只應用在實驗室分析，不過隨著 AOI(自動光學檢查) 應用普及，三年前就嘗試將分析檢測拉到工廠製造端，也發現傳統工業中的螺絲螺帽，甚至玻璃、電池檢查、半導體封裝檢測等，都將是未來潛在商機。

李志聖認為，未來 AOI+AXI 檢驗模式將成為主流，產品將不再只是抽樣檢驗，而是藉由 X 光穿透的特性，讓每一個產品完成檢驗，此外，X 光感測器 (detector)、X 光光源等都是耗品，工業檢測需求將遠大於醫療需求，平均替換時間預期也將從醫療應用的 5-8 年縮短至 2-3 年，因此相關需求成長想像空間非常大。

李志聖進一步透露，目前睿生製作出的元件確實有客戶拿去做到 AXI 檢測，去年內部也出貨 5 台客製化產品，在集團內部先行採用、滿足不同的場域需求，未來則會希望與系統商合作、了解場域需求，擴大布局，更透露目前就有送樣給國內檢測設備大廠進行驗證。

除了國內外檢測設備大廠外，過往聚焦 AOI 設備的廠商也都是睿生潛在合作對象，此外，鴻海 (2317-TW) 近年積極布局電動車市場，並規劃自行建置電池廠，睿生也可望搶得先機，順勢將相關 AXI 應用導入大集團中，李志聖就認為，半導體、EV 鋰電子檢測將成為 AXI 爆發成長的最大動力。