〈群創法說〉首談技轉印企 將攜當地領先廠商共創多贏

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (2) 日召開法說會，董事長洪進揚、總經理楊柱祥首度談論群創將與印度企業 Vedanta Group 簽訂 TFT-LCD 技術移轉合約、協助其建立具量產能力的 TFT-LCD 產線，除看準印度龐大人口紅利外，認為也將有助群創增加出海口，創造多贏格局。

群創日前公告，因應新興市場快速成長、全球布局策略，將與印度 Vedanta 集團及其子公司 Vedanta Displays Limited 基於印度及新興市場長期業務發展考量，協助其在印度建立 TFT-LCD 顯示面板前後段生產據點，以就近供應服務當地市場需求。

群創表示，將協助 Vedanta 興建印度首座 a-Si TFT LCD(G8+) 工廠，群創將提供技術及人才培訓指導，建廠、設備及供應鏈經驗輔導，以及專利技術等，而 Vedanta 則扮演籌資，法規及當地公營設備許可，以及當地國內行銷的角色，雙邊合作將可望進一步打造印度面板供應鏈、鞏固群創外包面板產能、促進亞洲新興市場發展。

根據雙方簽訂的 NDA 內容，群創可望取得一筆 IP 技術授權金，不過後續相關建廠、設備投資等細節，群創強調仍要經過台灣、印度等當地政府審核批准，目前都無法評論。

法人關心，群創印度布局是否與全球供應鏈移出中國有關，洪進揚並未否認，但他強調，主要是看好南亞市場發展，且因應客戶需求、符合客戶需求才是終點。

楊柱祥則補充，印度人口紅利相當巨大，如果以 14 億人口估算至少有 3 億個家庭，後續中產階級所創造的剛性需求相當可期，且當地政府也正積極扶植當地供應鏈，觀察現階段電視、手機、顯示器、筆電面板多由中國進口，品牌方面也多是中國、韓系品牌分食，當地供應鏈發展的潛力仍大。

隨著群創與當地領先廠商合作，楊柱祥認為，將能創造新的供應鏈協助客戶面對全球地緣政治衝突，同時強化韌性供應鏈，對群創來說，除有 IP、技轉費用外，也能增加重要客戶、出海口。