天然氣暴跌50% 創史上最巨季度跌幅 多頭只盼夏季夠熱

美國天然氣價格從去年 12 月至今年 3 月期間經歷史上最嚴重下跌季度，單季暴跌 50% 以上，係因冬季異常溫暖，致使取暖用的天然氣累積巨大庫存。

5 月交割的天然氣期貨價格周五 (31 日) 上漲 11.2 美分或 5.3%，收每百萬 Btu 2.216 美元，但本周下跌 6%，3 月更大跌 19% 以上，且創下首次季度跌幅逾 50%。

因取暖需求低於往常，導致天然氣期貨遭拋售。美國能源資訊署 (EIA) 最新庫存數據顯示，上周 (3/24) 美國天然氣庫存量僅下降 470 億立方英呎，達 1.853 兆立方英呎，較去年同期庫存量高出 31%，也較 5 年平均庫存量高出 21%。

根據《華爾街日報》調查，分析師本預計上周庫存量減少 560 億立方英呎。

今年天然氣庫存水準是近期記憶中最高，也令市場多頭痛苦不堪。多頭一直試著重現幾個月前的驚人反彈，但該反彈隨後在意外暖冬導致取暖需求下降後，天然氣庫存過剩而令價格崩跌。

分析師表示，天然氣多頭的未來得寄望夏季龐大的制冷需求，因為這可讓庫存量消耗程度高於一般水準。

Wood Mackenzie 的分析師 Eric McGuire 表示，除非今年夏季相當炎熱且漫長，否則仍需要供應量一定程度的下降，才能促使市場供需平衡。