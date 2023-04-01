〈能源盤後〉原油收登3周高點 但WTI月線連5個月下滑

原油期貨價格周五 (30 日) 收登約 3 周來最高，但對潛在衰退和能源需求下降的擔憂令原油承壓，WTI 月線仍創連續第五個月下跌。

能源商品價格

5 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.30 美元或近 1.8%，收於每桶 75.67 美元，為最近月 WTI 自 3 月 10 日以來最高收盤價，但本月仍下跌 1.8%，季度跌幅達 5.7%。

5 月交割 Brent 原油期貨價格上漲 50 美分或 0.6%，​​收每桶 79.77 美元，收登 3 月 13 日以來最高點，但本月仍下跌 4.9%，季度跌幅逾 7%。該期貨今日收盤到期。

4 月交割的汽油期貨價格上漲 1.5%，收每加侖 2.7005 美元，季度漲幅 9.8%。該期貨今日收盤到期。

4 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2%，收每加侖 2.6763 美元，季度跌幅 20% 以上，該期貨今日收盤到期。

5 月交割的天然氣期貨價格上漲 5.3%，收每百萬 Btu 2.216 美元，但 3 月仍大跌 19% 以上，且創下首次季度跌幅逾 50%。

市場驅動力

盛寶銀行大宗商品策略部門主管 Ole Hansen 表示，WTI 原油本周漲逾 9%，係因受到伊拉克北部供應問題、美元走疲、美國上周原油庫存大幅下降，以及伴隨中國經濟復甦跡象而使風險情緒改善等因素的推動。

經濟學人智庫 (EIU) 高階歐洲和含鉛大宗商品分析師 Matthew Sherwood, 表示，大眾對美歐銀行業危機的擔憂也已緩解，使油價有所回升，因為恐令經濟和石油需求產生重大影響的金融危機的擔憂消退，這讓 WTI 價格本周漲逾 8%，Brent 價格漲逾 6%。

儘管如此，WTI 原油價格仍連續第五個月下跌。

「投資者繼續評估西方銀行系統動盪的長期影響，EIU 認為經濟衰退風險已經增加，因為在矽谷銀行和瑞信的事件過後，銀行貸款標準將進一步收緊。」Sherwood 說。

但他認為，石油市場仍然吃緊，並預計 Brent 原油將在今年年中突破每桶 80 美元，甚至接近 90 美元，因為中國需求持續復甦，而供應回應仍低迷，尤其是石油輸出國組織 (OPEC) 的回應。

石油輸出國組織及其盟友 (即 OPEC+) 將於周一召開委員會會議以審查石油市場。

與此同時，天然氣期貨周五收高，但因近期價格已跌至 2 年半來最低點，因此本月和本季價格依舊大幅下跌。

EIU 的 Sherwood 表示，天然氣價格大幅走低主因來自歐洲，歐洲天然氣儲存量目前約為容量的 56%，為一年中此時的庫存量創下歷史最高水準。2022 年底至 2023 年的冬季異常溫暖，意味著經過整個冬季後，歐洲庫存量仍遠高於預期，且降低了夏季需要為 2023/24 準備的庫存量。

美國亨利港天然氣價格也因歐洲情勢而產生連鎖反應，天氣相關因素令美國天然氣需求大降，這對第一季美國天然氣價格大跌扮演重要地位。

