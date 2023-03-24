微軟大勝利！英國監管機構CMA對收購動視暴雪反競爭立場出現軟化

英國競爭與市場管理局 (CMA) 周五 (24 日) 表示，它已經縮小了對微軟 (MSFT-US) 收購遊戲發行商 Activision (ATVI-US) 的調查範圍；形同對這家美國科技巨頭尋求擴大其電子遊戲業務的重大緩刑。

今年 2 月，CMA 公布對此收購案的初步調查結果，當時表示交易可能導致更高的價格、更少的選擇和更少的創新。在其擔憂中，監管機構表示該交易將導致主機遊戲市場的競爭大幅減少。

從那以後，監管機構收到各行業參與者對這筆交易的「大量」反饋。有了這些新證據，CMA 現在表示，它不再認為該交易會阻礙主機遊戲的競爭。

負責 CMA 調查的獨立專家小組主席科爾曼 (Martin Coleman) 在 CMA 聲明中說，「在考慮了提供的額外證據後，我們現在暫時得出結論，合併不會導致主機遊戲服務競爭的大幅減少，因為微軟從 PlayStation 中扣留《使命召喚》的成本將超過採取此類行動的任何收益。」

他寫道，「我們暫時認為這筆交易引起雲端遊戲市場的擔憂，但並未受到今天公告的影響。我們的調查仍將按計畫在 4 月底完成。」

微軟和動視暴雪股價在周五盤前攀升。

微軟之前贏得一些反對該交易或至少持觀望態度的公司的支持。

微軟競爭對手的主要擔憂之一是收購案會阻止取得 Activision 的賺錢主力產品《使命召喚》。但上個月，微軟表示已簽署一項「具有約束力的 10 年法律協議」，在微軟 Xbox 上架《使命召喚》時也在任天堂平台上同步上架，「具有完整的功能和對等內容」。

微軟還與輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 簽署一項協議，將其 Xbox 遊戲引入 Nvidia 的 GeForce Now 雲端遊戲服務。微軟表示，如果收購完成，它還將把 Activision 遊戲庫導入 Nvidia 的服務中。據報導，輝達曾反對微軟對動視的收購。

然而，微軟尚未贏得最大的競爭對手 PlayStation 遊戲機所有者索尼的支持。微軟雖向索尼遞出橄欖枝，提供與任天堂相同的協議，但索尼仍然反對這筆交易。

微軟仍面臨來自美國和歐盟監管機構的不確定性。美國聯邦貿易委員會 (FTC) 對微軟提起反壟斷訴訟，試圖阻止與 Activision 的交易。

而微軟仍面臨一些大公司對此次收購持保留態度。據報導，谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 就對該交易表示擔憂。