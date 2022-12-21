台虹科技泰國廠動土 目標2024年中量產

台虹科技集團 全球布局再跨一步，軟板材料大廠台虹 (8039-TW)20 日於其泰國廠預定地舉行動土典禮，由董事長孫達汶、副董事長徐建明及總經理江宗翰共同動土奠基。與會來賓除了有 BOI、IEAT 等政府官員外，安美德集團（AMATA）、泰國台商會以及當地工商界等代表亦一同蒞臨觀禮。

台虹泰國廠占地面積近 4 萬 2 千平方公尺，第一期工程計畫投資 3,500 萬美金，進行雙面無膠銅箔基板製造，預計於 2024 年中量產。著眼於東南亞車載市場的龐大潛力，陸續將規劃生產覆蓋膜、有膠銅箔基板等軟板材料。該廠全面竣工後，將為集團增加 50% 產能，成為台虹在東南亞的營運基地。

台虹相當重視全球佈局，泰國地理環境位於東南亞大陸核心樞紐位置，在 RCEP 會員國地位對全球布局有深遠影響；再者，東南亞地區兼具豐沛天然資源及優質人力，復以區域各種經貿協定，使該地區成為台商積極佈局的首選。台虹科技集團投資規畫小組，經過長期規劃與實地考察，進行超前部屬，決定落腳泰國。泰國亦是國際汽車製造重鎮，具備完整全球汽車供應鏈，吸引各大車廠投入大量資源發展電動汽車產業。

台虹除具備車用材料量產實績外，更是唯一於泰國設廠的軟板材料供應商，將有望在泰國汽車供應鏈中扮演重要角色，提供更即時且完善的服務和產品，以滿足車用客戶需求。

台虹今年喜事連連，不只在泰國舉辦建設工程，該公司在中國大陸江蘇省南通市的如東富展科技公司，也同日啟動第二期工程動土典禮，第二期建設將提供員工更好的工作環境與設施，也為大陸地區未來發展預做準備，厚植實力。

面對科技快速變化及全球產業生態系重組，台虹不斷努力優化技術及產品，並深化全球布局以掌握市場新需求開拓無限商機