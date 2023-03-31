鉅亨速報 - Factset 最新調查：臻鼎-KY(4958-TW)EPS預估上修至12.52元，預估目標價為133.2元

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對臻鼎-KY(4958-TW)做出2023年EPS預估：中位數由12.52元上修至12.52元，其中最高估值14.6元，最低估值8.22元，預估目標價為133.2元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|14.6
|18.72
|23.62
|最低值
|8.22
|12.96
|16.13
|平均值
|12.59
|14.99
|19.88
|中位數
|12.52
|14.83
|19.88
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|177,013,640
|213,384,170
|246,450,070
|最低值
|161,696,000
|181,574,760
|192,090,840
|平均值
|171,010,990
|194,543,110
|219,270,460
|中位數
|171,451,910
|190,513,980
|219,270,460
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|15.02
|10.21
|8.9
|9.93
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|171,356,495
|155,022,197
|131,278,537
|120,067,508
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4958/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。