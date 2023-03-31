鉅亨速報 - Factset 最新調查：臻鼎-KY(4958-TW)EPS預估上修至12.52元，預估目標價為133.2元

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對臻鼎-KY(4958-TW)做出2023年EPS預估：中位數由12.52元上修至12.52元，其中最高估值14.6元，最低估值8.22元，預估目標價為133.2元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 14.6 18.72 23.62
最低值 8.22 12.96 16.13
平均值 12.59 14.99 19.88
中位數 12.52 14.83 19.88

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 177,013,640 213,384,170 246,450,070
最低值 161,696,000 181,574,760 192,090,840
平均值 171,010,990 194,543,110 219,270,460
中位數 171,451,910 190,513,980 219,270,460

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 15.02 10.21 8.9 9.93
營業收入
(單位：新台幣千元)		 171,356,495 155,022,197 131,278,537 120,067,508

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4958/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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